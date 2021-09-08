23-летний житель Врадиевки Николаевской области получил рану губы в ходе конфликта с местным полицейским. Пострадавший обратился за помощью к медикам, которые и сообщили в полицию о происшествии.

Со слов потерпевшего, конфликт произошел «на почве длительных личных неприязненных отношений», отмечают в пресс-службе Нацполиции Николаевской области.

По факту нанесения телесных повреждений следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК «Умышленное легкое телесное повреждение».

Однако позже мужчина написал заявление о прекращении расследования и отсутствии претензий.

Сам 29-летний полицейский свою причастность к указанному уголовного преступлению отрицает.

Начальник Главного управления Нацполиции Сергей Шайхет назначил служебное расследование инцидента и взял его на личный контроль.

— Для полного, непредвзятого и объективного выяснения всех обстоятельств начальник ГУНП в Николаевской области назначил служебное расследование. По результатам расследования, которое проводится Управлением Главной инспекции ГУНП и находится на личном контроле руководства главка областной полиции, будут приниматься дальнейшие решения относительно пребывания милиционера в рядах Национальной полиции и привлечения его к ответственности. Сейчас полицейский от исполнения служебных обязанностей отстранен, — говорится в сообщении.

Ранее ГБР начало расследование в Николаевской области против полицейского за избиение мужчины.