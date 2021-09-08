Гражданка Украины Анна Буряк 60 лет отправилась в Италию на заработки и во время дороги домой скончалась в аэропорту Неаполя. Неизвестные присвоили себе все деньги, находившиеся при ней.

Об этом информирует «Українська Газета. IT».

Несколько лет Анна Бурак прожила в Италии, работая то волонтером, то сиделкой.

Женщине в преклонном возрасте стало плохо перед посадкой в самолет, врачи не успели ее реанимировать. При этом, выяснилось, что ее сбережения «испарились».

На ситуацию обратил внимание местный активист Лука Абейте.

— Подлость человека, кажется, не имеет границ. Послушайте эту историю. Это Анна. 60-летняя украинка, которая умерла от болезни в аэропорту Каподичино перед отъездом в свою страну и встречей с близкими, которых не видела много лет. В суматохе спасения или после смерти все ее сбережения, которые она намеревалась передать своей семье, таинственным образом исчезли. Я считаю, что воровство сама по себе неблагородное дело, но это выходит за рамки терпимости. Прости нас, Анна, ты заслужила другое, — пишет общественник.

Городские карабинеры открыли расследование, чтобы восстановить предшествующие смерти события и выйти на вора.

Напомним, в Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинской семьи, в результате которого погибли двое детей.