Неизвестный мужчина напал на сотрудницу детской библиотеки в микрорайне «Намыв» в Николаеве. Он также ударил по лицу подростка, который хотел его утихомирить.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Николаевской области.

Вечером 7 сентября по спецлинии «102» поступил вызов о нападении на работника библиотеки и присутствующих детей. Наряд реагирования полиции охраны прибыл в детскую библиотеку, где сотрудникам дали описание правонарушителя. Он, после конфликта, исчез в неизвестном направлении.

Полицейские начали отработку прилегающей территории. Через некоторое время, инспектор наряда заметил похожего по приметам мужчину возле одного из подъездов.

— Правонарушитель был пьян и пытался сопротивляться, но мы быстро и безопасно его обезвредили и посадили в автомобиль, — рассказал полицейский наряда Александр.

По словам свидетелей и участников происшествия, неизвестный, неопрятный человек буквально ворвался в читальный зал библиотеки с намерением посидеть за одним из компьютеров. Учитывая то, что агрессивный субъект был явно не читателем заведения, библиотекарь попросила мужчину уйти. Но тот начал кричать и нецензурно ругаться с ней и детьми. На следующее замечание работницы библиотеки, нарушитель ударил пожилую женщину и свалил ее на пол. Один из подростков хотел остановить произвол и также получил пощечину от правонарушителя.

— Мужчина понял, что за свои действия он может ожидать встречу с полицией, поэтому быстро бежал из библиотеки, но мы уже выехали за ним, — подытожил происшествие полицейский-водитель Виталий.

Наряд полиции охраны доставил мужчину вместе с материалами по делу в районное отделение полиции города Николаева для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, 12 августа, на переулке Парусном в Николаеве пьяный водитель на автомобиле Honda врезался в контейнер.