В Виннице молодой парень попал под движущийся трамвай, после чего выполз и делая вид, что ничего не произошло, зашагал в обратную сторону.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Молодой человек в куртке переходил рельсы, упустив из виду травмай, который мчался прямо на него. Произошло столкновение, парень буквально залетел под вагон.

Через пару секунд он как ни в чем не бывало выполз из-под днища и ушел в противоположную сторону.

Сообщается, что критических травм невнимательный пешеход не получил.

Напомним, 2 года назад вблизи 5-й Слободской трамвай насмерть сбил мужчину.