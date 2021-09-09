Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко устроил потасовку в сессионном зале Верховной рады.

Он попытался вытолкать с трибуны внефракционного нардепа Гео Лероса, пишет НикВести.

Изначально Гео Лерос с трибуны выступил с критикой в адрес президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, обвинив их в якобы срыве спецоперации спецслужб по задержанию наемников ЧВК «Вагнера» летом 2020 года.

Напомним, в Беларуси задержали 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал чрезвычайное совещание с членами Совета безопасности страны, где обсудил недавнее задержание наемников российской частной компании «Вагнер» под Минском.

Служба безопасности Украины инициировала экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании «Вагнера».

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК «Вагнер» поехали в санаторий якобы потому, что опоздали на рейс в третью страну.

Позже Кремль заявлял, что задержание россиян не соответствует «духу братских союзнических отношений».

31 июля Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении 28 задержанным в Беларуси бойцам российской частной военной компании «Вагнер», девять из них — граждане Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Украины.