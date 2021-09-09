В Сумской области из-за разгерметизации нефтесборочного коллектора черное топливо попало в почву, на которой растет культивированная кукуруза.
Об этом информирует пресс-служба Государственной экологической инспекции.
В общей сложности нефть разошлась на 0,35 гектара кукурузного поля. Экологи-инспекторы пришли с внеочередной проверкой на предприятие, которое отвечало за коллектор.
— При обследовании земель сельхозназначения Кардашовского сельского совета Ахтырского района были обнаружены 2 места разгерметизации нефтесборочного коллектора Бугруватовского месторождения, — говорится в сообщении.
С погибшей пшеницы забраны несколько проб.
— На данный момент сотрудники «Ахтырканефтегаз» продолжают сбор загрязненного грунта ручными и механическими средствам, — подтвердили в ГЭИ.
За уборкой ущерба последует обработка биодеструкторами загрязненных участков. Штраф провинившейся компании выпишут после оценки ущерба и лабораторной экспертизы.
Напомним, в августе в порту Новороссийска пролилась нефть в воды Черного моря.
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В Сумской области из-за разгерметизации нефтесборочного коллектора черное топливо попало в почву, на которой растет культивированная кукуруза.
Об этом информирует пресс-служба Государственной экологической инспекции.
В общей сложности нефть разошлась на 0,35 гектара кукурузного поля. Экологи-инспекторы пришли с внеочередной проверкой на предприятие, которое отвечало за коллектор.
— При обследовании земель сельхозназначения Кардашовского сельского совета Ахтырского района были обнаружены 2 места разгерметизации нефтесборочного коллектора Бугруватовского месторождения, — говорится в сообщении.
С погибшей пшеницы забраны несколько проб.
— На данный момент сотрудники «Ахтырканефтегаз» продолжают сбор загрязненного грунта ручными и механическими средствам, — подтвердили в ГЭИ.
За уборкой ущерба последует обработка биодеструкторами загрязненных участков. Штраф провинившейся компании выпишут после оценки ущерба и лабораторной экспертизы.
Напомним, в августе в порту Новороссийска пролилась нефть в воды Черного моря.