На территории, контролируемой пророссийскими бандами «ДНР», загорелся Донецкий металлургический завод.

Об этом информирует портал «Остров».

Воcпламенение случилось рано утром в кислородном цехе. Оккупанты заверяют над подконтрольных сайтах, что от огня якобы никто не пострадал.

— В 6:42 произошло возгорание в кислородном цехе ДМЗ. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается., — убеждает ставленник Кремля на пост мэра.

Напомним, на оккупированных боевиками частях Донецкой области пожар уничтожил 90 гектаров леса