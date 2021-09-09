На территории, контролируемой пророссийскими бандами «ДНР», загорелся Донецкий металлургический завод.
Об этом информирует портал «Остров».
Воcпламенение случилось рано утром в кислородном цехе. Оккупанты заверяют над подконтрольных сайтах, что от огня якобы никто не пострадал.
— В 6:42 произошло возгорание в кислородном цехе ДМЗ. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается., — убеждает ставленник Кремля на пост мэра.
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На территории, контролируемой пророссийскими бандами «ДНР», загорелся Донецкий металлургический завод.
Об этом информирует портал «Остров».
Воcпламенение случилось рано утром в кислородном цехе. Оккупанты заверяют над подконтрольных сайтах, что от огня якобы никто не пострадал.
— В 6:42 произошло возгорание в кислородном цехе ДМЗ. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается., — убеждает ставленник Кремля на пост мэра.
Напомним, на оккупированных боевиками частях Донецкой области пожар уничтожил 90 гектаров леса