У 45-летнего паломника-хасида, который погиб в результате ДТП на трассе Одесса-Киев, осталось 12 детей.

Как сообщает Апостроф, больше в этой аварии никто не пострадал, все паломники уже вылетели в Израиль.

Пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова рассказала, что медики пытались реанимировать пострадавшего хасида, но безуспешно.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался в правом ряду с реверсивным движением и внезапно его ослепил свет фар встречной машины. Он повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, но правой стороной столкнулся со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.

Оба водителя в момент ДТП были трезвыми.

Напомним, что авария произошла рано утром 9 сентября. Микроавтобус, в котором находилось 13 паломников-хасидов, направлялся в аэропорт Борисполь. Один из них погиб.