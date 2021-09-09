У 45-летнего паломника-хасида, который погиб в результате ДТП на трассе Одесса-Киев, осталось 12 детей.
Как сообщает Апостроф, больше в этой аварии никто не пострадал, все паломники уже вылетели в Израиль.
Пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова рассказала, что медики пытались реанимировать пострадавшего хасида, но безуспешно.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался в правом ряду с реверсивным движением и внезапно его ослепил свет фар встречной машины. Он повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, но правой стороной столкнулся со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.
Оба водителя в момент ДТП были трезвыми.
Напомним, что авария произошла рано утром 9 сентября. Микроавтобус, в котором находилось 13 паломников-хасидов, направлялся в аэропорт Борисполь. Один из них погиб.
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У 45-летнего паломника-хасида, который погиб в результате ДТП на трассе Одесса-Киев, осталось 12 детей.
Как сообщает Апостроф, больше в этой аварии никто не пострадал, все паломники уже вылетели в Израиль.
Пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова рассказала, что медики пытались реанимировать пострадавшего хасида, но безуспешно.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался в правом ряду с реверсивным движением и внезапно его ослепил свет фар встречной машины. Он повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, но правой стороной столкнулся со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.
Оба водителя в момент ДТП были трезвыми.
Напомним, что авария произошла рано утром 9 сентября. Микроавтобус, в котором находилось 13 паломников-хасидов, направлялся в аэропорт Борисполь. Один из них погиб.