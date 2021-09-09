В грузинском городе Кварели (регион Кахети) вооруженный мужчина ворвался в отделение «Банка Грузии». Правоохранители оцепили территорию вокруг места инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Грузии.

«Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию вокруг места происшествия. В настоящее время мобилизованные на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые и неотложные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия», — говорится в сообщении.

По данным грузинского телеканала Imedi News, злоумышленник вооружен и имеет гранату. Также известно, что мужчина требует полмиллиона лари (около 161 тысячу долларов).

По данным СМИ, преступник захватил заложников. В филиале банка находятся до 15 сотрудников и посетителей.

Напомним, 3 августа 2020 года в центре Киева в бизнес-центр «Леонардо» зашел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Позже стало известно, что мужчина, который угрожает взорвать бомбу — гражданин Узбекистана.

При этом, террорист заявил, что в его рюкзаке есть взрывчатка, которая сработает, если его убьют. Спустя несколько часов силовики задержали террориста Сухроба Каримова.