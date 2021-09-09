Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одесской области боевика ИГИЛ, который находился в розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Сообщается, что выходец из Центральной Азии был завербован боевиками ИГИЛ в Турции. Он находился в розыске за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

— Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства, — говорится в сообщении.

Мужчине избрали меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине.

Напомним, террористическая организация «Исламское государство» взяло ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула (Афганистан). Удар нанесли ракетами «Катюша».