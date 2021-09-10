В частной школе в Ренне вакцину от коронавируса ошибочно ввели четырем школьникам, которым еще не было полных 12 лет, тогда как препарат разрешен к применению для группы от 12 лет.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AFP.

Прививки в школе проводились по инициативе регионального Агентства здравоохранения Бретани и администрации учебного заведения.

— До полных 12 лет им не хватает от одного до нескольких месяцев... Мы пытаемся установить причины этой ошибки, — сообщили в региональном Агентстве здравоохранения, подтвердив информацию, которую ранее распространили СМИ.

Всего в школе первой дозой вакцинировали 25 учеников, с согласия их родителей.

Ранее сообщалось, что в городе во Фрисландии, что на севере немецкой земли Нижняя Саксония, более 8500 человек могли получить уколы с физраствором вместо настоящей вакцины от коронавируса.