В частной школе в Ренне вакцину от коронавируса ошибочно ввели четырем школьникам, которым еще не было полных 12 лет, тогда как препарат разрешен к применению для группы от 12 лет.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AFP.
Прививки в школе проводились по инициативе регионального Агентства здравоохранения Бретани и администрации учебного заведения.
— До полных 12 лет им не хватает от одного до нескольких месяцев... Мы пытаемся установить причины этой ошибки, — сообщили в региональном Агентстве здравоохранения, подтвердив информацию, которую ранее распространили СМИ.
Всего в школе первой дозой вакцинировали 25 учеников, с согласия их родителей.
Ранее сообщалось, что в городе во Фрисландии, что на севере немецкой земли Нижняя Саксония, более 8500 человек могли получить уколы с физраствором вместо настоящей вакцины от коронавируса.
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В частной школе в Ренне вакцину от коронавируса ошибочно ввели четырем школьникам, которым еще не было полных 12 лет, тогда как препарат разрешен к применению для группы от 12 лет.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AFP.
Прививки в школе проводились по инициативе регионального Агентства здравоохранения Бретани и администрации учебного заведения.
— До полных 12 лет им не хватает от одного до нескольких месяцев... Мы пытаемся установить причины этой ошибки, — сообщили в региональном Агентстве здравоохранения, подтвердив информацию, которую ранее распространили СМИ.
Всего в школе первой дозой вакцинировали 25 учеников, с согласия их родителей.
Ранее сообщалось, что в городе во Фрисландии, что на севере немецкой земли Нижняя Саксония, более 8500 человек могли получить уколы с физраствором вместо настоящей вакцины от коронавируса.