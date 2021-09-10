В Волынской области патрульные застали на рейсе пьяного водителя школьного автобуса, когда он ехал забирать детей.

Об этом сообщили в полиции региона.

Нарушителя остановили на трассе М-07 «Киев – Ковель – Яготин» для обычной проверки. Однако во время беседы он начал вести себя неадекватно.

Алкотестер подтвердил подозрения, норма спирта в крови была превышена в три раза.

На подвыпившего составили два административных протокола, сняли с автобуса и отобрали водительские права.

Напомним, на Николаевщине пьяный водитель вез домой полный автобус школьников.