Около 980 тысяч человек, проживающих на Гаити в четырех департаментах, наиболее пострадавших от землетрясения 14 августа, рискуют голодать этой зимой

Об этом передает Le Figaro.

Землетрясение вызвало разрушение всей инфраструктуры, обеспечивающей сельскохозяйственное производство и распределение продуктов питания — рынков, дорог, складских помещений, молочных заводов, ирригационных систем — и усилилось в результате урагана «Грейс» через несколько дней после землетрясения.

На юге страны, пострадавшей от землетрясения, «ожидается, что около 980 тысяч человек будут испытывать острую нехватку продовольствия в период с сентября по февраль 2022».

К весне же (с марта по июнь 2022 года) число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия в этом регионе, увеличится до 990 тысяч человек, говорится в документе.

ООН готовит помощь гаитянам до следующего сельскохозяйственного сезона, который начнется в октябре, распределяя семена, сельскохозяйственное оборудование или домашний скот, а также помогая восстановить поврежденную инфраструктуру (оросительные каналы, фабрики по переработке фруктов, молочные заводы, рыбные хозяйства).

Как сообщалось, 14 августа на Гаити произошло землетрясение.