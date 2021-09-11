В городе Елец Липецкой области России произошел взрыв бытового газа в жилом двухэтажном доме, сообщило МЧС РФ. Пострадали от пяти до шести человек, еще семеро могут находиться под завалами.

Об этом пишет РИА «Новости».

— Сигнал о хлопке бытового газа поступил в 0:52 (по Киеву). Дом двухподъездный, двухэтажный. По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены, — сообщило МЧС.

При взрыве погибло трое человек, среди них — один ребенок, пишет «Коммерсант».

Продолжаются поиски еще одного человека.

— Обнаружены еще два тела. Одно из них извлечено, — сказал представитель администрации Елецкого района.

Ранее спасатели достали тело женщины. Пострадали шесть человек. Четверо из них остаются в больнице, в том числе один ребенок.

Ранее из-под завалов многоэтажного дома, поврежденного в результате взрыва газа, в российском Ногинске достали тело третьего погибшего. Под руинами еще могут находиться люди.