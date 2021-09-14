В Ровенской области сотрудники СБУ во время антитеррористических учений обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчаткой.

Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь. Схрон удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно - во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины.

Спецназовцы изъяли из тайника:

2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;

8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним;

5 кг взрывчатого вещества (предварительно пластид)

2 магазина к АК-74;

170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

Изъятые боеприпасы и взрывчатка отправлены на экспертизу.

Продолжается следствие, во время которого устанавливается происхождение боеприпасов и лиц, причастных к обустройству убежища и цели его использования.

Напомним, ранее Александр Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.