В Ровенской области сотрудники СБУ во время антитеррористических учений обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчаткой.
Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь. Схрон удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно - во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины.
Спецназовцы изъяли из тайника:
Изъятые боеприпасы и взрывчатка отправлены на экспертизу.
Продолжается следствие, во время которого устанавливается происхождение боеприпасов и лиц, причастных к обустройству убежища и цели его использования.
Напомним, ранее Александр Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.
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В Ровенской области сотрудники СБУ во время антитеррористических учений обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчаткой.
Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь. Схрон удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно - во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины.
Спецназовцы изъяли из тайника:
Изъятые боеприпасы и взрывчатка отправлены на экспертизу.
Продолжается следствие, во время которого устанавливается происхождение боеприпасов и лиц, причастных к обустройству убежища и цели его использования.
Напомним, ранее Александр Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.