Военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Николаеве, обвинили в воровстве имущества, избиении человека и убийстве скота в селе на Луганщине. В самой бригаде эту информацию опровергают и называют попыткой дискредитировать Вооруженные силы Украины.

Вчера, 13 сентября, Марта Грозная написала в Facebook пост, в котором рассказала, что бойцы 79 ОДШБр утром 30 августа украли лодку у жительницы села Старый Айдар неподалеку города Счастье Луганской области.

По ее словам, служащие в форме и балаклавах возле одного из частных дворов «перекусили» цепь и погрузили привязанную к ней моторную лодку «Казанка» в «Урал», после чего уехали, проигнорировав возмущенные возгласы соседей хозяйки лодки.

Она отметила, что после этого житель села, лесник местного лесхоза, поехал на блокпост военных, чтобы разобраться в ситуации. Однако там ему нахамили и избили.

— Лесник после инсульта, и как бы, нервничать ему нельзя, но.. Он просто не знал, что эта мирная поездка закончится очень невесело. Приехав на блокпост, который восстанавливали (или ремонтировали) трое военных, лесник спросил видели ли «Урал» с лодкой. Военные грубо ответили, что это не его дело и вообще пошел он... они тут хозяева. Тогда лесник представился: он лесник местного лесхоза. И спросил откуда лес (бревна), которые лежат возле них. Абсолютно нормальный вопрос должностного лица, как по мне. На этот вопрос военные грубо вытащили его из машины, тумаками уложили «мордой в асфальт» и несколько раз стрельнули над головой «чтоб рот не открывали». Результат — лесник снова в больнице, давление, сахар и прочие няшки и оформление инвалидности, — написала Марфа Грозная.

По ее словам, спустя несколько дней, 2 сентября, хозяйка лодки Галина Мальцева обнаружила застреленными своих овец. Еще четверо животных пропали. Отмечается, что скот — единственный источник дохода ее семьи.

— Овцы домашние, ручные, не пугливые, приучены к распорядку. От ворот пастбища никуда не отходят, пасутся рядом. В 18:45 Галина пошла загнать стадо домой и обнаружила у ворот мертвую овцу и подумала, что ее загрызли собаки... Но подойдя ближе увидела втору, третью, четвертую... Все с пулевыми в голову или шею. Пули на вылет — у всех животных входное и выходное отверстие. Все овцы были беременны. Расстреляно 9 единиц животных — 8 овец и одна коза. Молодняк — 2 4-х месячных баранчика и 2 2-х месячных — исчезли, — написала она.

По словам автора поста, хозяйка вызвала полицию, коменданта и военную прокуратуру. Они

подтвердили, что стадо расстреляно с очень близкого расстояния и попросили туши не трогать, поскольку приедет «оперативно-следственная группа» для установления виновных.

— Представитель бригады, который представился замкомандира, заявил, что это они пресекли контрабанду, а на вопросы местных жителей есть ли доказательства, начал оскорблять и кричать.

Ок, господа, если вы утверждаете, что это пресечение контрабанды, то (помимо доказательств, которых у вас нет) где протоколы изьятия, понятые и прочие процедурные вопросы? На вопросы о расстрелянных животных — ответ был поражающий совей новизной — «Это ДРГ». ДРГ, Карл! В чистом поле! Т.е. диверсанты зашли и раскрыли себя на открытой местности, перестреляв животных? Вы, серьезно, ничего умней придумать не могли? А что тогда делает там ваша героическая бригада, если ДРГ так спокойно шарится по территории Украины? Участковый взял пояснения с пострадавших. Заявление принимать отказался, — написала она.

По словам женщины следственно-оперативная группа так и не приехала, а через почти двое суток, Галина начала звонить в полицию, где ей посоветовали утилизировать животных, поскольку ехать к ней никто не будет.

— В принципе, я не хотела озвучивать эту историю. 79-я бригада в 14-м году показала себя очень неплохо (бывало конечно и плохо, но опустим сей прискорбный факт. Всяко у всех бывало) и числилась в лучших бригадах тогда еще ВДВ, а потом уже ДШВ. В семье не без урода и пр***ы бывают у всех. Но вместо того, чтоб наказать виновных и вернуть людям отмарадеренное, и компенсировать ущерб — историю пытаются замять и скрыть, — добавила она.

Женщина также отметила, что бойцы батальона «Айдар» состава 2014 года, узнав об этой истории, попросили передать деньги хозяйке лодки и овец, чтобы она купила себе живность

— Узнав об этой ситуации, зная, как там живут люди не из рассказов и фейсбуков, Айдаровцы вот того, боевого состава 2014 года, попросили передать деньги Галине, чтоб успела купить хоть какую-то живность для выживания. Две стороны одной медали под названием... защитники.

Р.S. по словам жителей, сейчас на том блок посту стоят абсолютно вменяемые и нормальные мужчины. Тех, кто бил лесника там нет, — написала она.

Сегодня, 14 сентября, в 79-й бригаде прокомментировали информацию, опубликовав свое заявление на официальной странице в Facebook. Там пост назвали информационным вбросом с целью дискредитации ВСУ.

— Воинская часть в общем и подразделение, выполняющее боевые задачи в районе населенного пункта Счастье Луганской области, возмущены информационным вбросом и грязью, которую на днях распространили в социальных сетях в адрес воинов-десантников. Категорически отвергаем и отрицаем все обвинения в якобы умышленном присвоении чужого имущества и убийстве скота. А попытки обвинить нас в мародерстве расцениваем как элемент дискредитации Вооруженных Сил Украины. Личный состав подразделения продолжает круглосуточно выполнять боевые задачи на передовых позициях в готовности к защите наших граждан, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы строго придерживаемся законодательства Украины и норм международного гуманитарного права, — говорится в сообщении.

В 79-й ОДШБр добавили, что командование воинской части не оставляет без внимания и реагирования ни одного сообщения о возможном нарушении прав и свобод граждан.

Напомним, в 2016 году жители Новоазовского района (Донецкая область) пытались устроить самосуд над российскими военными, пойманными на мародерстве.