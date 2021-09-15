Прокурор Гаити Бэд-Форд Клод требует предъявить обвинения премьер-министру Ариэлю Генри в убийстве президента Жовенеля Моиза.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на гаитянское издание Le Nouvelliste.

Утверждается, что Ариэль Генри разговаривал с бывшим чиновником министерства юстиции, подозреваемым Джозефом Бадио, в течение семи минут после убийства президента.

Приказ, поданный Бэд-Фордом Клодом, поступил в тот же день, когда он просил Ариэля Генри встретиться с ним и объяснить, почему ключевой подозреваемый в убийстве Жовенеля Моиза дважды звонил ему через несколько часов после убийства.

Бэд-Форд Клод сказал, что звонки были сделаны в 4:03 и 4:20 7 июля, добавив, что доказательства свидетельствуют, что Джозеф Бадио в то время находился поблизости от дома Жовенеля Моиза.

Прокурор сообщил, что «есть достаточно компрометирующих элементов... чтобы привлечь Генри к уголовной ответственности и требовать предъявления ему прямого обвинения».

Гаитянская газета Le Nouvelliste сообщила, что Бэд-Форд Клод также попросил сотрудников иммиграционной службы не допустить выезда Аэриэля Генри из страны из-за «серьезности» обнаруженных фактов.

Агентство AP получило письмо от понедельника, в котором Ариэль Генри сказал Клоду, что увольняет его из-за неопределенной «серьезной административной ошибки» и что решение вступит в силу, как только он получит документ. Не сразу было ясно, получил ли его Клод.

Судья по делу Гарри Орлиен должен провести расследование на основании запроса Клода, и у него есть три месяца, чтобы определить, принимать ли меры.

Напомним, в день убийства президента Гаити Жовенеля Моиза премьер-министр Клод Жозеф заявлял, что нападавшие общались друг с другом на испанском языке.