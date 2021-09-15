На неподконтрольных российским оккупантам территориях Донецкой и Луганской области боевики разместили запрещенные «Грады», танки, гаубицы и БМП.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ №215/2021 от 14 сентября.

Сообщается, что ОБСЕ зафиксировала 21 реактивную систему залпового огня, размещенную в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области. Речь идет о «Градах» (122 мм), которые заметил патруль ОБСЕ в Хрустальном (бывший Красный Луч).

Также по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ видела 47 танков на двух полигонах в неподконтрольных районах Луганской области. Из них 24 танка неустановленного типа боевики разместили на полигоне вблизи н.п. Бугаевка. Там же где по данным воздушного наблюдения также обнаружены 66 боевых бронированных машин. Еще 23 танки боевики разместили на полигоне вблизи н.п. Круглик.

Кроме того, сообщается, что ОБСЕ обнаружила признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. Боевики разместили две боевые бронированные машины (БМП-1 и БМП-2) в неподконтрольном правительству н.п. Долгое (Луганщина).

Также на полигоне вблизи н.п. Бугаевка боевики разместили 24 буксировочные и самоходные гаубицы.

Ранее сообщалось, что за прошедшую субботу в районе ООС пророссийские формирования неоднократно обстреливали украинские позиции. Убиты 2 бойца, 9 ранены.