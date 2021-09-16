Алексей Тумко

Днем 16 сентября в Центральном районном суде Николаева началось заседание по избранию меры пресечения Алексею Тумко — отцу скандально известного Алексея Казимирова.

Об этом сообщает корреспондент НикВести из зала суда.

Вчера стало известно, что они в составе группы вымогали деньги у местных жителей. В случае неуплаты «долга», дельцы использовали психологическое давление, угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

В частности, в заявлении СБУ говорилось о том, что они «выбивали» деньги из мужчины, который когда-то продал семье автомобиль.

«По данным следствия, двое злоумышленников под искусственным предлогом «выбивали» деньги с граждан. В частности, в одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности, они вымогали деньги у человека, у которого организатор свое время покупал автомобиль. Для «убедительности» своей деятельности злоумышленники привлекали местных криминальных авторитетов», — отмечалось в сообщении СБУ.

Сам Алексей Тумко заявил журналистам, что он и его сын невиновны. По его словам, у них просто произошел конфликт с автомастером, с которым они «когда-то уже имели дело» из-за цены на ремонт коробки передач. По словам Алексея Тумко, мастер его провоцировал и ударил, разбив очки.

— Мой сын Алексей Казимиров с другом хотели купить машину и поставить на такси, чтобы копейку заработать. Нашли в интернете БМВ, купили, хозяин гарантировал, что она в нормальном состоянии. Но немного покатались и она начала сыпаться. Поехали к автомастеру, поменяли прокладку и выяснили, что коробка передач вообще не работает. Спросили у Евгения, бывшего владельца, зачем ты сказал, что она нормальная. Договорились встретиться под мостом. Слово за слово зацепился. Он толкнул моего сына, он здоровый. Я взял телефон в руку, чтобы он подумал, что это электрошокер, это подействовало. Сказал, что пусть сам ищет мастера и делает нам коробку. Потом сломался и бензонасос, — объяснил в суде обстоятельства конфликта Алексей Тумко.

Потом сломался и бензонасос, добавил он. В итоге машину на эвакуаторе отвезли на СТО, после чего он поехал разбираться к автомастеру, который продал запчасти. Потом, по словам Алексея Тумко, мастер Евгений вызывал Алексея Казимирова «один на один». Мол, из-за этого они кричали на него, но никто не вымогал деньги и не угрожал.

— Он провоцировал. Да, я срывался, но это только на словах, не больше, — резюмировал Алексей Тумко.

Прокурор Ольга Добринова попросила взять Алексея Тумко под арест. Она считает, что он может скрываться от суда и следствия из-за тяжкости правонарушения, имеет загранпаспорт, может влиять на свидетелей и потерпевшего с целью мести.

— Пока ещё не провели все следственные действия, Тумко может помешать установить истину, — сказала прокурор.

Также она попросила исключить возможность внесения залога, уточнив, что следствие не имеет доказательств того, что он по медицинским показателям не может находиться в СИЗО. Алексей Тумко , в свою очередь, заявил, что он стоит на учёте неврлпатолога, а также перенес инфаркт.

— Я не жилец. Меня качает при ходьбе. Всю жизнь на таблетках. Давление падает. Нужна операция. Врачи не верят, что с этими заболеваниями я ещё живу, — сказал Алексей Тумко.

Напомним, сегодня в Николаеве не смогли избрать меру пресечения Алексею Казимирову — он не явился якобы из-за подозрения на коронавирус.

Алексей Казимиров известен тем, что 21 февраля 2011 года в Николаевеза рулем своего автомобиля «Mercedes» сбил насмерть 20-летнюю Юлию Каланчеву — девушка скончалась на месте происшествия. Водитель Mercedes с места происшествия скрылся, но вскоре был установлен и задержан. В итоге Центральный районный суд Николаева признал Казимирова виновным в гибели Каланчевой и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Однако, спустя месяц после того, как Казимиров был этапирован в колонию Херсонской области, 20 июля 2012 года Белозерский районный суд Херсонской области отпустил его на свободу, ссылаясь на якобы найденную у него «смертельную болезнь» — прогрессирующую опухоль мозга. Тогда заключение о его болезни выдала Больница скорой медицинской помощи, руководителем которой является экс-депутат Николаевского городского совета Александр Демьянов. Однако, несмотря на это, вполне здоровый осужденный Казимиров не раз был замечен после этого гуляющим по городу, часто появляющимся в ночных клубах, барах Николаева.

Ранее сообщалось, что «смертельно больной» убийца Казимиров гуляет по городу и ест шаурму. Кроме того, николаевский убийца вместо колонии ходит на футбол и катается на новой машине.

Весной 2015 года он получил 4 административных протокола, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ.