В городе Лиски Воронежской области полицейские попали под автоматную очередь, один из силовиков получил ранение. После нападения неизвестный мужчина сбежал.
Об этом информирует российское издание «Коммерсантъ».
Нападавший основательно подготовился к атаке: предусмотрительно одел бронежилет, взял автоматическое оружие и сел за руль вездехода «Нива».
Сообщается, что он планировал взорвать участок, но после ожесточенной перестрелки поменял планы и снес входную дверь. Нападение произошло сегодня утром в 5:30.
СМИ пишет, что до стрельбы по полицейским, мужчина перестрелял семью из трех человек на основании бытового конфликта.
Напомним, российского полицейского стрелявшего из пистолета по ребенку приговорили к 2,5 годам: это меньше, чем дают свидетелям Иеговы.
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В городе Лиски Воронежской области полицейские попали под автоматную очередь, один из силовиков получил ранение. После нападения неизвестный мужчина сбежал.
Об этом информирует российское издание «Коммерсантъ».
Нападавший основательно подготовился к атаке: предусмотрительно одел бронежилет, взял автоматическое оружие и сел за руль вездехода «Нива».
Сообщается, что он планировал взорвать участок, но после ожесточенной перестрелки поменял планы и снес входную дверь. Нападение произошло сегодня утром в 5:30.
СМИ пишет, что до стрельбы по полицейским, мужчина перестрелял семью из трех человек на основании бытового конфликта.
Напомним, российского полицейского стрелявшего из пистолета по ребенку приговорили к 2,5 годам: это меньше, чем дают свидетелям Иеговы.