840 человек в трех городах Германии получили прививки против коронавируса просроченной вакциной Moderna.
Об этом сообщает Bild
Инциденты с вакциной произошли в городах Зиндельфинген, Ройтлинген и Эсслинген.
Причиной, вероятно, стала неправильная маркировка вакцины, то есть указанная дата впоследствии оказалась ложной.
Как отмечают врачи, не видят поводов для беспокойства из-за инцидента.
— Пока не было сделано выводов, что более длительное время хранения повлияло бы на эффективность (вакцины, — прим.), — сказала медицинский директор центра вакцинации Зиндельфингена.
Согласно новому исследованию производителя, вакцина настолько стабильна, что ее можно хранить в течение трех месяцев при стабильной температуре холодильника.
Однако в Европе все еще действует спецификация Европейского агентства по лекарственным средствам, согласно которому хранение не должно превышать 30 дней.
Ранее сообщалось, что в городе во Фрисландии, что на севере немецкой земли Нижняя Саксония, более 8500 человек могли получить уколы с физраствором вместо настоящей вакцины от коронавируса.
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840 человек в трех городах Германии получили прививки против коронавируса просроченной вакциной Moderna.
Об этом сообщает Bild
Инциденты с вакциной произошли в городах Зиндельфинген, Ройтлинген и Эсслинген.
Причиной, вероятно, стала неправильная маркировка вакцины, то есть указанная дата впоследствии оказалась ложной.
Как отмечают врачи, не видят поводов для беспокойства из-за инцидента.
— Пока не было сделано выводов, что более длительное время хранения повлияло бы на эффективность (вакцины, — прим.), — сказала медицинский директор центра вакцинации Зиндельфингена.
Согласно новому исследованию производителя, вакцина настолько стабильна, что ее можно хранить в течение трех месяцев при стабильной температуре холодильника.
Однако в Европе все еще действует спецификация Европейского агентства по лекарственным средствам, согласно которому хранение не должно превышать 30 дней.
Ранее сообщалось, что в городе во Фрисландии, что на севере немецкой земли Нижняя Саксония, более 8500 человек могли получить уколы с физраствором вместо настоящей вакцины от коронавируса.