840 человек в трех городах Германии получили прививки против коронавируса просроченной вакциной Moderna.

Об этом сообщает Bild

Инциденты с вакциной произошли в городах Зиндельфинген, Ройтлинген и Эсслинген.

Причиной, вероятно, стала неправильная маркировка вакцины, то есть указанная дата впоследствии оказалась ложной.

Как отмечают врачи, не видят поводов для беспокойства из-за инцидента.

— Пока не было сделано выводов, что более длительное время хранения повлияло бы на эффективность (вакцины, — прим.), — сказала медицинский директор центра вакцинации Зиндельфингена.

Согласно новому исследованию производителя, вакцина настолько стабильна, что ее можно хранить в течение трех месяцев при стабильной температуре холодильника.

Однако в Европе все еще действует спецификация Европейского агентства по лекарственным средствам, согласно которому хранение не должно превышать 30 дней.

Ранее сообщалось, что в городе во Фрисландии, что на севере немецкой земли Нижняя Саксония, более 8500 человек могли получить уколы с физраствором вместо настоящей вакцины от коронавируса.