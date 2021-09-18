В Украине в результате непогоды без электроснабжения остался 71 населенный пункт.
Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в субботу, 18 сентября, пишет Корреспондент.
Так, из-за порывов ветра, дождя и грозы без света остались 65 населенных пунктов Львовской области и шесть — в Черниговской. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Отмечается, что на этих выходных по всей Украине ожидаются дожди.
Напомним, в начале августа непогода обесточила 55 населенных пунктов в 7 областях Украины, больше всего пострадала Полтавская область — 17 поселков.
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В Украине в результате непогоды без электроснабжения остался 71 населенный пункт.
Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в субботу, 18 сентября, пишет Корреспондент.
Так, из-за порывов ветра, дождя и грозы без света остались 65 населенных пунктов Львовской области и шесть — в Черниговской. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Отмечается, что на этих выходных по всей Украине ожидаются дожди.
Напомним, в начале августа непогода обесточила 55 населенных пунктов в 7 областях Украины, больше всего пострадала Полтавская область — 17 поселков.