В Украине в результате непогоды без электроснабжения остался 71 населенный пункт.

Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в субботу, 18 сентября, пишет Корреспондент.

Так, из-за порывов ветра, дождя и грозы без света остались 65 населенных пунктов Львовской области и шесть — в Черниговской. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Отмечается, что на этих выходных по всей Украине ожидаются дожди.

Напомним, в начале августа непогода обесточила 55 населенных пунктов в 7 областях Украины, больше всего пострадала Полтавская область — 17 поселков.