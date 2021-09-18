Трое мужчин из Кривого Рога упали в горизонтальный отстойник. Их тела с глубины в шесть метров достали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, пишет Корреспондент.

— 18 сентября в 10:08 в Службу спасения 101 поступило сообщение от диспетчера КП Кривбассводоканал о том, что на улице Никопольское шоссе Долгинцевского района на территории предприятия трое мужчин упали в горизонтальный отстойник и не отвечают, — сказано в сообщении.

На месте происшествия установили, что тела без признаков жизни находятся в отстойнике на глубине 6 метров. Спасатели спустились на дно отстойника и с помощью веревки подняли тела погибших мужчин на поверхность. Известно, что погибшими оказались трое мужчин 1962, 1982 и 1978 года рождения. Теперь детали трагедии выясняют правоохранители.

Напомним, 28 августа в одном из сел Николаевской области пострадал мужчина — его ногу затянуло в загрузочный шнекоротор.