Вчера вечером, 17 сентября, в Черновцах произошла стрельба – огонь открыли по автомобилю, в котором были дети.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Пострадавший рассказал, что ехал за рулем автомобиля Daewoo Lanos по одной из улиц Черновцов. В какой-то момент водитель легкового Volkswagen несколько раз выстрелил в его транспортное средство и уехал в неизвестном направлении. В момент нападения в авто находилось трое взрослых и трое детей в возрасте 8, 14 и 15 лет.

Полицейские выяснили, что на перекрестке между двумя водителями возник конфликт. Злоумышленник начал преследовать Daewoo Lanos и во время движения стрелял по автомобилю. Он выстрелил в сторону окон пассажирской двери. В результате выстрелов разбилось стекло передней и задней пассажирской двери справа, никто из людей не пострадал.

Полиция установила и задержала 22-летнего стрелка. У него изъяли пневматический пистолет калибра4,5 миллиметрови автомобиль. По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 4 статьи 296 «Хулиганство». Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в соцсетях Молдовы завирусился ролик сельской свадьбы, где мужчины стреляют в воздух, несмотря на наличие детей рядом.