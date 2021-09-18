|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|06:33
|Заход солнца:
|18:59
|Температура завтра:
|+21 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:37
|Заход солнца:
|19:06
|Температура завтра:
|+14 C°
В Херсоне на 9-летнюю девочку напала соседская собака. В результате ребенка с рваными ранами и многочисленными травмами госпитализировали в больницу.
Об этом пишет Страна.ua.
Знакомая семьи пострадавшей девочки Ольга Братан написала на своей странице в Facebook, что инцидент произошел в четверг, 16 сентября. Предварительный адрес — улица 3-я Рыбная.
В тот день ребенок пошел в гости к подруге, живущей по соседству, там на нее и напал алабай. По данным источника, у собаки даже нет вольера, а подруга девочки не подумала о том, чтобы закрыть где-то собаку.
— Девочка в реанимации, потеряла много крови, перенесла долгую операцию! 18 сентября девочке исполнится 9 лет, — написала Ольга Братан.
По информации местных сообществ в Facebook, сейчас девочка находится в реанимационном отделении детской областной больницы Херсона. Пишут, что у ребенка прокушены кости правого предплечья. На голове, шее и руках рваные раны.
Напомним, 9 июля в Николаеве стаффордширский терьер укусил 4-летнюю девочку. У пострадавшей травмирована щека.
|
Николаев потерял 2,6 миллиарда гривен из-за неэффективного управления команды СенкевичаОлег Мудрак
|
Атракціон нечуваної щедрості за чужий рахунокСтанислав Мартиросов
В Херсоне на 9-летнюю девочку напала соседская собака. В результате ребенка с рваными ранами и многочисленными травмами госпитализировали в больницу.
Об этом пишет Страна.ua.
Знакомая семьи пострадавшей девочки Ольга Братан написала на своей странице в Facebook, что инцидент произошел в четверг, 16 сентября. Предварительный адрес — улица 3-я Рыбная.
В тот день ребенок пошел в гости к подруге, живущей по соседству, там на нее и напал алабай. По данным источника, у собаки даже нет вольера, а подруга девочки не подумала о том, чтобы закрыть где-то собаку.
— Девочка в реанимации, потеряла много крови, перенесла долгую операцию! 18 сентября девочке исполнится 9 лет, — написала Ольга Братан.
По информации местных сообществ в Facebook, сейчас девочка находится в реанимационном отделении детской областной больницы Херсона. Пишут, что у ребенка прокушены кости правого предплечья. На голове, шее и руках рваные раны.
Напомним, 9 июля в Николаеве стаффордширский терьер укусил 4-летнюю девочку. У пострадавшей травмирована щека.