В Херсоне на 9-летнюю девочку напала соседская собака. В результате ребенка с рваными ранами и многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Об этом пишет Страна.ua.

Знакомая семьи пострадавшей девочки Ольга Братан написала на своей странице в Facebook, что инцидент произошел в четверг, 16 сентября. Предварительный адрес — улица 3-я Рыбная.

В тот день ребенок пошел в гости к подруге, живущей по соседству, там на нее и напал алабай. По данным источника, у собаки даже нет вольера, а подруга девочки не подумала о том, чтобы закрыть где-то собаку.

— Девочка в реанимации, потеряла много крови, перенесла долгую операцию! 18 сентября девочке исполнится 9 лет, — написала Ольга Братан.

По информации местных сообществ в Facebook, сейчас девочка находится в реанимационном отделении детской областной больницы Херсона. Пишут, что у ребенка прокушены кости правого предплечья. На голове, шее и руках рваные раны.

Напомним, 9 июля в Николаеве стаффордширский терьер укусил 4-летнюю девочку. У пострадавшей травмирована щека.