За прошедшие сутки, 18 сентября, в районе проведения ООС зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
Вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.
В направлении Нью-Йорка российские наемники совершили обстрелы позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Широкино враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Пивденного и Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, применив разрешенное минскими договоренностями оружие.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7 часов утра, 19 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Майорск.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, за сутки 17 сентября в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, двое бойцов ВСУ получили ранения.
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За прошедшие сутки, 18 сентября, в районе проведения ООС зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
Вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.
В направлении Нью-Йорка российские наемники совершили обстрелы позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Широкино враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Пивденного и Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, применив разрешенное минскими договоренностями оружие.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7 часов утра, 19 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Майорск.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, за сутки 17 сентября в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, двое бойцов ВСУ получили ранения.