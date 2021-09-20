Неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ).

Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

«В понедельник неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители», — сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Официальная группа Пермского госуниверситета во «ВКонтакте» разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

«Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте», — сказано в сообщении.

В вузе подтвердили, что пострадали четыре человек, СМИ сообщают о пяти погибших и 11 пострадавших. Также в сети появилось видео, как студенты буквально выпрыгавают из окон.

Телеканал НАШ пишет, что стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров, после чего забаррикадировался в одной из аудиторий университета. По словам свидетелей, стрелять он начал еще на улице.

Позже его задержали. Сообщается, что он тяжело ранен.

Напомним, устроивший стрельбу в школе в Казани (Российская Федерация), в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, Ильназ Галявиев помещен в СИЗО в одиночную камеру. За ним круглосуточно ведется видеонаблюдение.