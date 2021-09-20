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На Слобожанском проспекте города Днепра обнаженный мужчина дефилировал по асфальту, ползал по тротуару и кидался на продавцов овощей.
Об этом информирует ТСН.
Сообщается, что все происходило у здания кинотеатра, где взрослый мужчина в обнаженном виде принялся валяться на земле, проявлять агрессию и кидаться на киоски без видимой на то причины.
К нему вызвали патруль полиции.
Как сообщалось, в столице задержали 34-летнего эксгибициониста, который приставал к школьницам.
На Слобожанском проспекте города Днепра обнаженный мужчина дефилировал по асфальту, ползал по тротуару и кидался на продавцов овощей.
Об этом информирует ТСН.
Сообщается, что все происходило у здания кинотеатра, где взрослый мужчина в обнаженном виде принялся валяться на земле, проявлять агрессию и кидаться на киоски без видимой на то причины.
К нему вызвали патруль полиции.
Как сообщалось, в столице задержали 34-летнего эксгибициониста, который приставал к школьницам.