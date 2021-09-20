На Киевщине в городе Вышгород выпивший мужчина 40 минут убегал от патруля, периодически стреляя в машину полицейских.

Об этом сообщили в региональной полиции.

В начале патрульные попросили водителя Audi остановиться для проверки, но тот ушел в отказ и достал пистолет.

— Полицейские преследовали водителя, который неоднократно создавал аварийные ситуации и сделал около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля полицейских. Через 40 минут автомобиль удалось заблокировать и задержать водителя в Печерском районе Киева, — передают правоохранители.

Нарушитель оказался пьян и судим за угрозу убийством по 129 статье УК.

— Правонарушитель делал выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль. На месте происшествия изъяты оружие, разрешительные документы, патроны и гильзы. Автомобиль изъят и доставлен на специальную площадку временного задержания транспортных средств, — уведомили в полиции.

По этому инциденту начали уголовное производство по статье и покушении на сотрудников правоохранительных органов. Стрелку-гонщику грозит пожизненное заключение.

Напомним, жителя Николаева подозревали в повреждении автомобиля Mersedes C 200, которое он нанес, стреляя в машину во время движения.