В понедельник, 20 сентября, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил без изменения меру пресечения вице-мэру Николаева Сергею Кореневу по делу о реконструкции Соборной площади.

Данное решение обжалованию не подлежит, пишут НикВести со ссылкой на трансляцию заседания.

Как известно, чиновнику назначили арест с залогом в сумме 3,5 миллионов гривен.

В частности, один из адвокатов заявил, что мера пресечения не позволяет Сергею Кореневу по необходимости отлучаться в Киев для встречи с его защитниками. Он указал, что адвокаты подали ходатайство о встрече с клиентом в Киеве, в чем детектив Атаманчук им отказал из-за того, что они «не обосновали невозможность проведения мероприятия дистанционно».

Также представители Сергея Коренева указывали, что залог в замере 3,5 миллионов гривен является «излишним».

Как известно, детективы НАБУ задержали подозреваемых в хищении 26 миллионов гривен — директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергея Коренева, его заместителя Александра Брыжатого и директора подрядной фирмы «ПИК-СТРОЙ» Марину Лозовенко. Высший антикоррупционный суд избрал всем троим меру пресечение в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога, однако назначил каждому его разную сумму. В частности, Сергею Кореневу суд определил залог в 3 миллиона 518 тысяч гривен, Александру Брыжатому — в 953 тысячи гривен и Марине Лозовенко — 1 миллион 400 тысяч гривен. Позже, все трое вышли под залог: Сергея Коренева и Александра Брыжатого освободили из-под стражи вечером 13 августа, ранее – под залог вышла Марина Лозовенко.

В ходе судебных заседаний по избранию меры пресечения подозреваемым выяснились некоторые подробности по «делу Соборной площади». В частности, правоохранители считают, что вице-мэр Сергей Коренев и заместитель директора ДЖКХ Александр Брыжатый в сговоре с директором компании «ПИК-СТРОЙ» Мариной Лозовенко завысили цену материалов для реконструкции Соборной площади в 2,5 раза.

Во время суда стало известно, что следователи НАБУ обнаружили упоминания о встречах Марины Лозовенко с мэром Одессы Геннадием Трухановым в переписках подозреваемых в хищениях при реконструкции Соборной.

Кроме этого, прокурор САП зачитала переписки предполагаемых участников схемы хищения 26,8 миллионов гривен на реконструкции Соборной площади в Николаеве, в которых упоминается «кэшбэк» и завышение цен в сметной документации. В свою очередь, городской голова Николаева Александр Сенкевич озвучил мнение, что вице-мэру Сергею Кореневу, подозреваемому в хищении средств на реконструкции Соборной площади, приписывают чужие слова из озвученных на заседании личных переписок, а также они скомпонованы в «отдельную историю», которая не соответствует действительности.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил Сергея Коренева и Александра Брыжатого от исполнения обязанностей. Теперь заместитель мэра Сергей Коренев курирует сферу капитального строительства в городе.