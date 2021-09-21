Погиб член сборной Украины по фехтованию, шпажист ДЮСШ «Армеец» — 16-летний Тимофей Сас.

Об этом сообщила Федерация фехтования Украины.

Федерация фехтования Украины выражает глубокие соболезнования родителям и семье Тимофея.

Полиция Киевской области уточнила, что несчастный случай произошел на рыбалке. Два несовершеннолетних друга пришли на пешеходный мост в селе Гнедин, после чего Тимофей Сас забросил телескопическую удочку в воду, а леска задела высоковольтную линию электропередач.

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