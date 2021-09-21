В Ростовской области РФ участниками аварии стал грузовик и машина из Горловки, везшая людей в Белгород. Трое пассажиров скончались.

Об этом передает «Интерфакс».

Маршрутка с 17 пассажирами ехала из оккупированной Горловки в российский Белгород. На трассе вчерашним вечером в них врезался водитель фуры, который по данным полиции, был пьян.

Сообщается, что два человека умерли мгновенно, еще один не пережил транспортировку в больницу. Есть раненые.

Напомним, на неподконтрольной Украине территории в Донецкой области под Новоазовском перевернулся рейсовый автобус «Горловка – Севастополь». У инцидента есть жертвы.