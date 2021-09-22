Сегодня у Лесников Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Об этом пишет Украинская правда.

Сообщается, что ранен водитель машины. Сам Сергей Шефир избежал пулевых попаданий.

Сергей Шефир стал первым помощником президента в мае 2019 года.