Сегодня у Лесников Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
Об этом пишет Украинская правда.
Сообщается, что ранен водитель машины. Сам Сергей Шефир избежал пулевых попаданий.
Сергей Шефир стал первым помощником президента в мае 2019 года.
Сегодня у Лесников Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
Об этом пишет Украинская правда.
Сообщается, что ранен водитель машины. Сам Сергей Шефир избежал пулевых попаданий.
Сергей Шефир стал первым помощником президента в мае 2019 года.