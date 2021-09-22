Во вторник, 21 сентября, в Новой Одессе Николаевской области на улице Центральной столкнулись три грузовика.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

На месте спасатели выяснили, что водителя автомобиля DAF заблокировало в кабине.

— Механизированным инструментом спасатели демонтировали двери кабины и достали пострадавшего. Мужчину в состоянии средней тяжести направили в больницу скорой медицинской помощи Николаева, — сказано в сообщении.

Напомним, на неподконтрольной Украине территории в Донецкой области под Новоазовском перевернулся рейсовый автобус «Горловка – Севастополь».