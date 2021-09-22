В селе Иванчанка Болградского района Одесчины ребенок, подвергавшийся школьной травле, в отчаянии решил поджечь храм, дабы отомстить обидчику.

Об этом передает «Думская».

Поджег храма УПЦ Московского патриархата случился вчера вечером, до того, как пламя потушили потушили водой из ведер, оно успело уничтожить стол с церковными товарами.

Никто не пострадал.

Выяснилось, что на этот поступок пошел 12-летний мальчик, которого регулярно буллил одноклассник. Настоятелем этого храма был отец обидчика.

Напомним, в Николаевской области появился чат-бот для реагирования на буллинг в школах.