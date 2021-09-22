В среду, 22 сентября, возле города Хабаровск, что в России, с радаров исчез самолет Ан-26, на его борту находились шесть человек.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, самолет выполнял технический полет. Он принадлежит ЗАО Летные проверки и системы.

Экипаж самолета не сообщал о проблемах или неполадках на борту. Аварийных сигналов с борта также не поступало. Агентство сообщает, что вероятное место исчезновения - район заповедника Хехцире в 38 километрах от аэропорта Хабаровска.

На его поиски направили вертолет Росавиации и спасателей. Неблагоприятные погодные условия затрудняют поисковую операцию.

Агентство отмечает, что пока основными версиями исчезновения самолета с радаров считают ошибку пилотирования и сложные погодные условия.

По данным ТАСС, следственный комитет России возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

Отметим, ранее сообщалось о падении афганского самолета на юге Узбекистана. Также известно, что двое военнослужащих Афганистана были госпитализированы. А пассажирам якобы удалось покинуть падающий самолет с помощью парашютов.