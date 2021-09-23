На железнодорожном перегоне между Кировоградщиной и Николаевщиной произошло столкновение поезда и КРАЗа. Водитель последнего погиб на месте.

Об проишествии сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

ДТП произошло вчера днем. Водитель грузовика проигнорировал знак СТОП и выехал на пути, машинист тепловоза экстренно затормозил, но все равно въехал в КРАЗ и стал причиной смерти водителя.

На место прибыли спасатели и скорая, представители региональной полиции.

Ранее сообщалось, возле железнодорожных путей в Вознесенске обнаружили тело мужчины.