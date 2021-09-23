На железнодорожном перегоне между Кировоградщиной и Николаевщиной произошло столкновение поезда и КРАЗа. Водитель последнего погиб на месте.
Об проишествии сообщает пресс-служба Укрзалізниці.
ДТП произошло вчера днем. Водитель грузовика проигнорировал знак СТОП и выехал на пути, машинист тепловоза экстренно затормозил, но все равно въехал в КРАЗ и стал причиной смерти водителя.
На место прибыли спасатели и скорая, представители региональной полиции.
Ранее сообщалось, возле железнодорожных путей в Вознесенске обнаружили тело мужчины.
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На железнодорожном перегоне между Кировоградщиной и Николаевщиной произошло столкновение поезда и КРАЗа. Водитель последнего погиб на месте.
Об проишествии сообщает пресс-служба Укрзалізниці.
ДТП произошло вчера днем. Водитель грузовика проигнорировал знак СТОП и выехал на пути, машинист тепловоза экстренно затормозил, но все равно въехал в КРАЗ и стал причиной смерти водителя.
На место прибыли спасатели и скорая, представители региональной полиции.
Ранее сообщалось, возле железнодорожных путей в Вознесенске обнаружили тело мужчины.