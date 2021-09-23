Бывшей чиновнице Николаевской облгосадминистрации и ее сообщникам, директорам приватного и коммунального предприятий, вручили подозрение в присвоении почти 16 миллионов гривен при закупке электронных учебников.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Следователи выяснили, что в течение 2017 – 2019 годов директор одного из департаментов облгосадминистрации, руководители коммунальной организации и частного предприятия-поставщика заключили соглашения на получение услуг. Речь идет о закупке электронных учебников для учащихся школ Николаевской области.

— Принятые услуги не соответствовали требованиям, однако должностные лица документы о покупке все-таки подписали. В ходе расследования правоохранители выяснили, что в школах области практически не использовали приобретенные учебники, так как они не соответствовали учебной программе. Мало того, пособия в электронном виде не содержали мультимедийных и интерактивных функций, о чем было заявлено в требованиях при приобретении — это были просто отсканированные варианты учебников, — сказано в сообщении.

В результате бюджету области был нанесен ущерб почти 16 миллионов гривен.

На основании полученных доказательств следователи сообщили о подозрении экс-чиновнице ОГА и руководителю коммунального предприятия по части 2 статьи 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Руководителю частного общества — по части 5 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от должности директора коммунального учреждения, а также о наложении ареста на их имущество.

Как известно, Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Николаевского областного совета, Департамента образования и науки ОГА, а также коммунального предприятия, которые присвоили 15 миллионов гривен на закупке программного обеспечения электронных книг для школ области.

Стоит отметить, что в октябре 2017 года депутаты Николаевского областного совета на заседании сессии дали согласие на участие школ области в пилотном проекте по использованию электронных учебников сервиса «Підручник.ua». За данное решение тогда проголосовали 40 депутатов.

В частности, депутаты выделили 6 миллионов гривен для обеспечения доступа учеников школ области к системе. В марте 2018 года Департамент образования и науки Николаевской облгосадминистрации провел тендер, по итогам которого заключил договор с компанией «Электроник солюшенс» по предоставлению услуг по доступу к использованию учебников, учебно-методических пособий в электронном виде на 12 миллионов 900 тысяч гривен. Однако из-за того, что районные советы области не смогли выделить 7 миллионов гривен, из бюджета области на закупку услуг потратили только 6 миллионов гривен.

В 2019 году тендер на закупку этих же услуг проводило коммунальное предприятие «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений». Как в предыдущем году, победу одержала все та же компания «Электроник солюшенс», которая должна получить в этом году за выполнение своих услуг 9 миллионов 980 тысяч гривен.

Александр Кушнир

Как сообщает издание Шиповник, в октябре 2017 года, когда на депутатских комиссиях возник вопрос выделения финансирования на закупку доступа к платформе электронных учебников, его отстаивал заместитель главы облгосадминистрации Александр Кушнир. Чиновник неоднократно заявлял о том, что закупаемый доступ к платформе с учебниками имеет множество преимуществ, а потому стоимость этих услуг высока.

Также отметим, что 29 августа 2018 года на официальном сайте Николаевской ОГА была размещена публикация о подведении итогов работы и подготовке к учебному году. В ней, частности, отмечается, что по инициативе тогдашнего главы облгосадминистрации Алексея Савченко и при поддержке областного совета в области введен уникальный проект - программа «Электронный учебник».

— Ученики и учителя сельских школ смогут воспользоваться полным набором современных дидактических материалов, учебников. Реализацию этого проекта мы начали уже весной этого года (2018 года, – прим.), провели тренинги и семинары для учителей, а полноценное внедрение «электронного учебника» начнется в сентябре, – заявлял Алексей Савченко.

Примечательно, что экс-заместитель главы Николаевской ОГА Евгений Шевченко после своего увольнения с занимаемой должности опубликовал у себя в Facebook гневный пост по итогам работы ОГА, в котором он обвинил бывшего губернатора Алексея Савченко и его заместителя Александра Кушнира в том, что они завели свою фирму для того, чтобы присвоить деньги на закупке доступа к электронным учебникам.

В комментарии корреспонденту НикВести депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный, который регулярно критиковал программу внедрения электронных учебников и требовал не выделять на нее финансирование, также заявил, что инициатором этого вопроса был экс-заместитель главы ОГА Александр Кушнир.

— Кушнир был инициатором этой программы! Это было еще с 2017 года. Я помню, что когда нам на комиссию принесли эту программу и потребовали финансирование, я выступал против. Я противился этому. Я просил о помощи главу облсовета Викторию Москаленко, которая молчаливо подыгрывала Кушниру, который придумал эту программу с бывшим губернатором Савченко. Ярым защитником этой программы всегда был Александр Кушнир, – заявил Максим Невенчанный.

Примечательно, что 26 сентября, в ходе встречи губернатора с народными депутатами Украины, местными депутатами, главами районных государственных администраций и мэрами городов области, депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко возмутилась решением нового главы облгосадминистрации Александра Стадника относительно продолжения работы со старой командой заместителей и потребовала провести расследование коррупционных схем в сфере ЖКХ, медицины и электронных учебников.

В ответ на это Александр Стадник ответил, что благодарен заместителям за проделанную работу и введение его в курс всех дел в Николаевской области. При этом губернатор говорил, что для него не существует понятия «старой команды», поскольку среди них есть те, у кого не было единомышленников, но они по-прежнему хотят работать.

Александр Стадник также заявлял, что его решение не увольнять с должностей заместителей главы ОГА не «ударит» по рейтингу президента Владимира Зеленского.

Отметим, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир уволился с занимаемой должности в среду, 20 ноября, когда Николаевскую область должен был посетить Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, экс-народный депутат Украины Вадим Пидберезняк заявлял, что в районах Николаевской области никто не знает о программах «Электронный учебник», на которые Николаевская облгосадминистрация тратит десятки миллионов бюджетных средств.

Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин утверждает, что инициаторами программы «Электронный учебник» являются экс-глава ОГА Алексей Савченко и его заместитель Александр Кушнир, которые завели для ее реализации «свою фирму».