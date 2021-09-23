Тернопольский журналист Ярослав Буяк пропал в конце июля, с тех пор его поисками занималась полиция. Все закончилось, когда его тело идентифицировали в морге, где оно лежало безымянным с конца августа.

Об этом информирует Depo.

Выяснилось, что журналист скончался в больнице.

— Сообщение об исчезновении 57-летнего тернопольского журналиста поступило в полицию 1 августа. Мужчина ушел из дома и не выходил на связь. Работники полиции установили, что он находился на стационарном лечении в местном медучреждении и там умер. Тело мужчины с 30 августа находилось в больничном морге, — уточнили в полиции.

Отрыто уголовное производство по 115 статье Уголовного кодекса с маркировкой «безвести пропавший». Расследование продолжается.

Напомним, во время сегодняшней акции «Национального корпуса» на улице Банковой группа мужчин препятствовала профессиональной деятельности журналиста и избила его.