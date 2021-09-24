За минувшие сутки, 23 сентября, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В направлении Южного оккупанты вели беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что вблизи Крымского российские наемники совершили прицельный обстрел позиций ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, вечером оккупанты трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону Новолуганского.

С начала нынешних суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Ранее наблюдатели из Организации и безопасности в Европе сообщают о многочисленных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе. Таких нарушений насчитали 889 в Луганской и Донецкой области.