В Запорожской области в городе Вольнянск произошло массовое отравление в детсаду, пострадали девять воспитанников из трех групп.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужба в Запорожской области.
Дети обращались за медицинской помощью в местную больницу с 19 по 22 сентября. У них было повышение температуры, тошнота и диарея.
У них подтвердился диагноз «острая кишечная инфекция» (ОКИ). При этом антиген ротавируса не обнаружен.
Четыре ребенка несколько дней лечились в Вольнянской многопрофильной больнице. Однако сейчас все дошкольники находятся на домашнем лечении. Все в удовлетворительном состоянии.
По факту отравления начато санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановое мероприятие по проверке пищеблока в сфере безопасности пищевых продуктов.
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В Запорожской области в городе Вольнянск произошло массовое отравление в детсаду, пострадали девять воспитанников из трех групп.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужба в Запорожской области.
Дети обращались за медицинской помощью в местную больницу с 19 по 22 сентября. У них было повышение температуры, тошнота и диарея.
У них подтвердился диагноз «острая кишечная инфекция» (ОКИ). При этом антиген ротавируса не обнаружен.
Четыре ребенка несколько дней лечились в Вольнянской многопрофильной больнице. Однако сейчас все дошкольники находятся на домашнем лечении. Все в удовлетворительном состоянии.
По факту отравления начато санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановое мероприятие по проверке пищеблока в сфере безопасности пищевых продуктов.
Ранее в Николаеве семья из пяти человек отравилась грибами.