Пророссийские боевики на Донбасс с начала суток, 25 сентября, уже один раз нарушили режим прекращения огня, оккупанты открыли огонь в направлении населенного пункта Верхнеторецкое.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Украинские позиции утром попали под обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметров.

— Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность, — отметили в штабе.

Украинские военнослужащие в результате вражеского обстрела не пострадали.

Ранее наблюдатели из Организации и безопасности в Европе сообщают о многочисленных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе. Таких нарушений насчитали 889 в Луганской и Донецкой области.