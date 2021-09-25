Украинское командование вооруженных сил не фиксирует массового возвращения российских войск в места постоянной дислокации после учений с Беларусью «Запад-2021».

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный, передает «Радио Свобода».

По его словам, несмотря на то, что совместные учения России и Беларуси закончились еще 16 сентября, войска РФ не спешат возвращаться назад в места постоянной дислокации.

— Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, что прошло торжественное закрытия (учений «Запад-2021», — прим.), на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, они появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации, — сказал Валерий Залужный.

По его словам, эти батальонно-тактические группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России. И каждая такая группа, по данным ВСУ, насчитывает около тысячи человек.

— Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе, — уточнил Валерий Залужный.

Залужный также добавил, что некоторые военные возвращались к местам дислокации для голосования на выборах в российскую Госдуму, поэтому некоторые перемещения фиксируются.

— Но расслабляться совсем мы сегодня не можем, — говорит Валерий Залужный.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на границе с Украиной планируют развернуть зенитно-ракетные комплексы C-400, которые стране поставит Россия.