Вечером в субботу, 25 сентября, на улице Троицкой в Николаеве столкнулись Nissan Maxima с прицепом, Ford Sierra и Nissan Latio.
Об этом пишут Новости-Н.
Все три автомобиля двигались по улице Троицкой, со стороны улицы Космонавтов направлении улицы Нагорной.
— В районе пересечения с улицей Электронной водитель автомобиля Nissan Maxima не успел затормозить и врезался в стоящий перед светофором в Ford Sierra, который, в свою очередь, ударил Nissan Latio.
В результате ДТП никто не пострадал, все участники аварии получили механические повреждения.
Ранее в пгт Казанка Николаевской области произошло ДТП при участии 16-летнего велосипедиста и 64-летнего водителя УАЗ.
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Вечером в субботу, 25 сентября, на улице Троицкой в Николаеве столкнулись Nissan Maxima с прицепом, Ford Sierra и Nissan Latio.
Об этом пишут Новости-Н.
Все три автомобиля двигались по улице Троицкой, со стороны улицы Космонавтов направлении улицы Нагорной.
— В районе пересечения с улицей Электронной водитель автомобиля Nissan Maxima не успел затормозить и врезался в стоящий перед светофором в Ford Sierra, который, в свою очередь, ударил Nissan Latio.
В результате ДТП никто не пострадал, все участники аварии получили механические повреждения.
Ранее в пгт Казанка Николаевской области произошло ДТП при участии 16-летнего велосипедиста и 64-летнего водителя УАЗ.