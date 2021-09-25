Вечером в субботу, 25 сентября, на улице Троицкой в Николаеве столкнулись Nissan Maxima с прицепом, Ford Sierra и Nissan Latio.

Об этом пишут Новости-Н.

Все три автомобиля двигались по улице Троицкой, со стороны улицы Космонавтов направлении улицы Нагорной.

— В районе пересечения с улицей Электронной водитель автомобиля Nissan Maxima не успел затормозить и врезался в стоящий перед светофором в Ford Sierra, который, в свою очередь, ударил Nissan Latio.

В результате ДТП никто не пострадал, все участники аварии получили механические повреждения.

Ранее в пгт Казанка Николаевской области произошло ДТП при участии 16-летнего велосипедиста и 64-летнего водителя УАЗ.