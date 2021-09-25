Сегодня в Польше в Малой Лиготе (город Олесница — прим.) перевернулся автомобиль, в котором находились украинцы, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один мужчина.

Об этом сообщает Olesnica .

Известно, что в результате аварии погиб гражданин Украины, которому было приблизительно 30 лет. Спасатели его реанимировали, но, к сожалению, он, скорее всего, скончался от обширных травм.

— Предварительные данные показывают, что он, возможно, не был пристегнут ремнем безопасности или двигаться с превышением скорости, — говорится в сообщении.

Из-за того, что машина перевернулась в результате аварии, пока не установленно, что именно погибший управлял автомобилем.

— Криминалисты взяли генетический материал для исследования, которое покажет, действительно ли этот мужчина управлял легковой машиной, — говорят полицейские.

Также известно, что вместе с погибшим в автомобиле Renault Scenic путешествовали и другие иностранцы - все они граждане Украины.

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