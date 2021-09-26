Талибы на центральных площадях афганского города Герат повесили тела четырех убитых в перестрелке вероятных преступников, которые занимались похищением людей.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ.

Показательное повешение тел произошло на следующий день после того, как один из руководителей Талибана Нурруддин Тураби заявил о возвращении суровых наказаний, таких как казни или отрубание конечностей, «как необходимость для безопасности».

Четверо повешенных ранее погибли в перестрелке с талибами, после того, как похитили местного бизнесмена и его сына, объясняет власть в Герате.

Агентство AP со ссылкой на жителей Герата сообщает, что одно тело подвесили на кран в центре города.

Местный продавец Вазир Ахмад Седдики рассказал журналистам, что на площадь привезли четыре тела, одно повесили на ней, а остальные три забрали на другие площади, чтобы выставить там.

Заместитель губернатора Герата Маулвай Шаир Ахмад Эмар рассказал, что бойцы Талибана выследили вероятных похитителей и застрелили их.

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану в начале мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, находившийся там 20 лет.

15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул и объявили о всеобщей амнистии для чиновников бывшего правительства.

19 августа Талибан провозгласил образование «Исламского эмирата Афганистан». Боевики заявляли, что в Афганистане «демократии не будет» — основой управления станут законы шариата.

Напомним, террористическая организация «Исламское государство» взяло ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула (Афганистан).