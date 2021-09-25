В субботу, 25 сентября, в Николаевской области на трассе Н-11 «Николаев-Днепр»возле села Михайловка Баштанского района врезался грузовсик Volvo с автоцистерной МАН с полуприцепом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате столкновения транспортных средств 40-летний водитель Volvo с телесными повреждениями доставлен в больницу.

Следователи квалифицировали событие предварительно по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Правоохранители просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Новый Буг, ул. Ярослава Мудрого, 6 тел. (05151) 9-16-61, (0512) 53-13-43, 102.

Ранее в пгт Казанка Николаевской области произошло ДТП при участии 16-летнего велосипедиста и 64-летнего водителя УАЗ.