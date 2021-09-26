Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о пытках, изнасилованиях и убийствах политзаключенных в Беларуси.

Об этом говорится в ее отчете, представленном на сессии Совета по правам человека в ООН в Женеве, сообщает Голос Америки.

В документе собраны данные о нарушениях прав человека в Беларуси, начиная с мая 2020 года.

По словам Мишель Бачелет, правительство Беларуси отказало экспертам ООН в помощи в проведении расследования, результаты которого она охарактеризовала как «обескураживающие».

— Я глубоко обеспокоена все более жесткими ограничениями основных гражданских свобод, включая продолжающиеся рейды полиции на организации, представляющие гражданское общество и независимые СМИ, а также арестами и уголовным преследованием правозащитников и журналистов, – заявила Мишель Бачелет.

В отчете отмечается, что в настоящее время в Беларуси более 650 политзаключенных. В прошлом году, по данным ООН, было задержано около 500 журналистов, по меньшей мере 68 из которых подверглись жестокому обращению.

Мишель Бачелет также выразила обеспокоенность сообщениями о жестоком обращении и пытках, которым подвергались арестованные белорусы, в том числе и несовершеннолетние. По меньшей мере четверо протестующих умерли во время содержания под стражей в милиции, говорится в отчете.

В ООН также поступали сообщения о сексуальном насилии, совершенном сотрудниками правоохранительных органов, в первую очередь, но не исключительно, в отношении женщин и девушек. По словам Мишель Бачелет, речь идет о сексуальном насилии, угрозах сексуального насилия, психологическом насилии и сексуальных домогательствах как в отношении женщин, так и мужчин.

После президентских выборов 2020 года в Беларуси тысячи людей бежали в соседние страны в поисках убежища.

Посол Беларуси в ООН в Женеве Юрий Амбразевич, комментируя доклад, заявил, что эксперты проигнорировали в нем позицию правительства Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.