В аннексированном Крыму стартовали масштабные учения российских десантников - в них участвуют почти 2 тысячи военных РФ и более 100 единиц техники.

Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 27 сентября.

Учения будут проходить в течение трех дней на полигоне Опук в восточной части Крыма.

— Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб, — сказано в сообщении.

Тренировки начнутся с так называемого «марш-броска подразделений» к месту выполнения задач, для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка».

Также российские военные будут проводить обучение днем и ночью, а в конечном этапе РФ планирует отработать запланированные наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30.

Во время учений будут задействованы различные виды оружия. В частности, автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Корд», реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель», автоматический 30-мм гранатомет АГС-30 и снайперское вооружение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил Президенту США Джо Байдену участие в формате переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины на уровне президентов.