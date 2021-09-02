Президент Украины Владимир Зеленский предложил Президенту США Джо Байдена участие в формате переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины на уровне президентов.

Об этом он сообщил журналистам, комментируя результаты переговоров с Байденом, состоявшихся в Белом доме в среду, передает Укринформ.

Владимир Зеленский отметил, что подробно обсудил с Байденом вопросы безопасности, связанные с оккупацией Россией части востока Украины и Крымского полуострова.

— Относительно Донбасса, я предложил имплементацию нового формата на уровне президентов. Это новое предложение для США, и они будут думать, какой формат выбрать, — сказал Владимир Зеленский.

Президент дал понять, что речь идет о новом формате переговоров, отличный от «Норманди».

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский признался, что вспомнил о приглашении для Джо Байдена посетить Киев после встречи в Белом доме.